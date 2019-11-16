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'Fatih sondaja başlayacak' açıklamasına Rumlardan tepki!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2019 21:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Türkiye'nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti başlayacağı yönündeki açıklaması Rumların tepkisini çekti. Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, tüm sondajları sona erdirsin" denildi.

'Fatih sondaja başlayacak' açıklamasına Rumlardan tepki!

Türkiye'nin, bölgede yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen açıklamada, "Türkiye’nin Rumların egemenlik haklarını çiğnediği" savunuldu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımlarıyla, "uluslararası hukuku ve AB hukukunu kışkırtıcı düzeyde küçümsediği" kaydedilen açıklamada, KKTC'nin TPAO'ya söz konusu araştırmalar için yetki verdiği argümanının hiçbir yasallığı bulunmadığı öne sürüldü.

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, "Türkiyenin söz konusu eylemlerle Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs müzakerelerinin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığını" öne sürdü.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Rum Başkanlık Sarayı Türkiye Karpaz burnu sondaj

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