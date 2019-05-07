FATİH SULTAN KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) FATİH Sultan Mehmet Köprüsünde aracını durduran bir kişi, kendini korkuluklardan aşağıya attı. Sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından çıkarılan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay saat 12.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Yakınlarından adının Recep Ç., (37) olduğu öğrenilen kişi, edinilen bililere göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde aracını durdurdu. Sonrasında köprünün korkuluklarına koşan Recep Ç., kendini aşağıya attı. Olayı gören köprüde görevli polis memurları, durumu deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa süre içerisinde Recep Ç'yi karaya çıkardı. Recep Ç, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldrıldı.

Recep Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntü

-Deniz polisi ve sahil güvenlikten görüntü

-Yakınlarının olay yerine gelmesi

-Ambulansa konması

-Hastaneye götürülmesi

-Köprüden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

