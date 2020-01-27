Fatih Sultan Mehmet Han belgeseli izleyiciyle buluşacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlatılan Fatih Sultan Mehmet Han isimli belgesel film, İstanbul ve Göynük’te gerçekleştirilecek olan gösterimlerle izleyicilerle buluşacak.

29 Ocak saat 18.00’de İstanbul’da gerçekleştirilecek olan ilk gösterime Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yapacak. 31 Ocak’ta Bolu’da gerçekleştirilecek olan gösterim ise saat 14.00’te Göynük Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Çekimleri Edirne, Manisa ve İstanbul’da bulunan tarihî mekânlarda gerçekleştirilen belgesel film, yaşamı, fetihleri ve uyguladığı iç ve dış politikalarla Türk ve dünya tarihinde iz bırakan Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu ediniyor. Fatih’in kişiliğine ve idare anlayışına ışık tutan filmde İstanbul’un fethinin hazırlık süreci ve fetih sonrasında yaşananlar da yansıtılıyor. Fatih’in hayatından önemli kesitlerin aktarıldığı drama çekimlerinden oluşan filmde, döneme ilişkin çalışmalarıyla önce çıkan uzmanların görüşlerine de yer veriliyor.

