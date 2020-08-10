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  4. Fatih Sultan Mehmet'in portresi İstanbul'a getiriliyor! Tarih belli oldu

Fatih Sultan Mehmet'in portresi İstanbul'a getiriliyor! Tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haziran ayında satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun bu hafta içi İstanbul'a getirileceği açıklandı. Portre için özel korumalı depo hazırlandığı ve portrenin Ağustos ayının üçüncü haftasında kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Fatih Sultan Mehmet'in portresi İstanbul'a getiriliyor! Tarih belli oldu

İBB'den yapılan açıklamada, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın tabloyu almak üzere İngiltere'ye gittiği belirtildi.

Polat tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra teslim alınacak tablonun hafta içi İBB Saraçhane Yerleşkesi'ne getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

ÖZEL KORUMALI DEPO HAZIRLANDI

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İlk etapta portre, Rönesans dönemine ait bir yapıtın korunması için gerekli koşulların sağlandığı, İBB Saraçhane Yerleşkesi giriş katındaki bir 'özel depo alanında' dinlendirilecek. Bilimsel ölçütlere göre hazırlanan depo, ışık ve nem gibi yapıta zarar verecek etmenlere karşı korumalı olarak tasarlandı. Portrenin korunması için yoğun güvenlik önlemleri de alındı"

KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

"Portre, kendisi için hazırlanan özel korumalı depoda bir süre dinlendirildikten sonra, Ağustos ayının üçüncü haftasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Portrenin ilk kez kamuoyu ile paylaşıldığı bu program, pandemi koşullarının getirdiği kısıtlardan dolayı, sınırlı sayıda davetli ve medya mensubu ile gerçekleştirilecek"

EYLÜL ORTASINDA HALKA SERGİLENECEK

"Potrenin pandemi önlemlerine bağlı olarak, Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başından itibaren halka açık sergilenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, geçici olarak hazırlanan sergi alanı pandemi koşulları göz önüne alınarak düzenlenecek. Portre, daha sonra uzmanların belirleyeceği bir yol haritasıyla ve çalışmayla inşa edilecek müzedeki yerine konulacak"


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