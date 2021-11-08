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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlandı!

08.11.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı. Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü nedeniyle köprünün rengi mavi, kırmızı ve yeşil renklerine büründü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlandı!

Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü sebebiyle, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. Köprünün ışıkları mavi ,kırmızı ve yeşil renklerinde yakıldı. Boğaz'da sisin de etkili olması ile köprü ışıklandırması güzel bir görüntü oluşturdu.

GÜN AĞARINCAYA KADAR DEVAM ETTİ

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, bu kez Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü için mavi, kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı. Akşam saatlerinde başlayan uygulama gün ağarıncaya kadar süreceği öğrenildi.

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DHA

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İstanbul
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