Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlandı!

Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü sebebiyle, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. Köprünün ışıkları mavi ,kırmızı ve yeşil renklerinde yakıldı. Boğaz'da sisin de etkili olması ile köprü ışıklandırması güzel bir görüntü oluşturdu.

GÜN AĞARINCAYA KADAR DEVAM ETTİ

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, bu kez Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü için mavi, kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı. Akşam saatlerinde başlayan uygulama gün ağarıncaya kadar süreceği öğrenildi.

DHA

