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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı kaza: 3 yaralı

28.11.2020 00:10 | Son Güncelleme:
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı kaza: 3 yaralı

Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi.

İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 34 VV 3744 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 BDR 570 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

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Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde bulunan 3 yaralıyı bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan 2 otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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