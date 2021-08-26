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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma kaç gün sürecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama

26.08.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışmanın 900 gün süreceği yönündeki iddiaya ilişkin "FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır." açıklamasını yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma kaç gün sürecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan çalışmanın 900 gün süreceği yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir."


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Ulaştırma Bakanlığı
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