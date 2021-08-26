Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma kaç gün sürecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan çalışmanın 900 gün süreceği yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir."

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacak bakım-onarım çalışması ile alakalı basın açıklamamız; pic.twitter.com/re8jaeVCFA — T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) August 26, 2021



