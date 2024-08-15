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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi

15.08.2024 15:09
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İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kişi, intihar teşebbüs etti. Ekiplerin intihar girişiminde bulunan şahsı ikna çalışmaları devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi

İddiaya göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, köprüden atlamak istedi. Köprüden geçen diğer sürücüler, durumu polis ekiplerine haber verince olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekipler, şahsı eyleminden vazgeçirmek için ikna çalışmaları devam ediyor. Olay yerindeki polis ekipleri tarafından köprüde ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, köprüden geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyruklar oluşmasına neden oldu.

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(İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
intihar girişimi
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