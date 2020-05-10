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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde mucize kurtuluş

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2020 16:34 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan ve denizden sağ olarak çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 13:30 sıralarında yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne gelen bir erkek, köprünün demir korkuluklarına çıkarak kendini denize bıraktı. Denize düştükten sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalan kişi yüzmeye başladı.

TESADÜFEN ORADAN GEÇİYORLARDI

Bu sırada oradan tesadüfen geçen dalgıç polisler, yorularak su üstünde çırpınan kişiyi bota alarak kurtardı. Baltalimanı iskelesine çıkarılan kişiye, burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

Polislerle konuşan ve adının Sezgin olduğunu söyleyen kişi, daha sonra ambulansa alınarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

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