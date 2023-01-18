HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen motosikletliye diğer sürücüler böyle kalkan oldu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen motosikletliye diğer sürücüler böyle kalkan oldu

18.01.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünün yardımına ticari panelvan sürücüleri yetişti. Güçlükle ilerleyen motosiklete kalkan olan araç sürücüleri ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprüden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsünü gören 2 sürücü, ticari panelvan araçlarıyla motosikletliyi rüzgardan korumaya çalıştı. Güçlükle ilerleyen motosiklet sürücüsüne kalkan olan sürücüler ise motosiklet sürücüsüne Fatih Sultan Mehmet köprüsü bitene kadar eşlik etti. O anlar ise bir başka vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mide bulandıran görüntü! Tezgahta dolaştığını görenler büyük şok yaşadıMide bulandıran görüntü! Tezgahta dolaştığını görenler büyük şok yaşadı
Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı!Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı!
Sosyal medyadaki bu paylaşım gündem oldu! Birçok marka indirime gittiSosyal medyadaki bu paylaşım gündem oldu! Birçok marka indirime gitti
Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Lodos

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.