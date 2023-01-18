Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen motosikletliye diğer sürücüler böyle kalkan oldu

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprüden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsünü gören 2 sürücü, ticari panelvan araçlarıyla motosikletliyi rüzgardan korumaya çalıştı. Güçlükle ilerleyen motosiklet sürücüsüne kalkan olan sürücüler ise motosiklet sürücüsüne Fatih Sultan Mehmet köprüsü bitene kadar eşlik etti. O anlar ise bir başka vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(İHA)

