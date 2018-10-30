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FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN ATLAYAN TAKSİCİ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:14 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracını durduran bir taksici aşağıya atladı.

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracını durduran bir taksici aşağıya atladı.

Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde aracını durduran taksici Tahir Kanbay (50) korkulukları aşarak denize atladı. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan taksici yaşadığının belirlenmesi üzerine hastaneye götürüldü. Ancak Kanbay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinin hastaneye götürmesi

-Kanbay’ın fotoğrafı

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