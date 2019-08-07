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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda İstanbul'da hazırlıklar sürüyor. Karşılaşma öncesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Liverpool ve Chelsea takımlarının logolarının da bulunduğu UEFA Süper Kupa bayrağı asıldı.

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