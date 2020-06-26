Fatih Sultan Mehmet portresi nerede sergilenecek? Portrede Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki kişi kim? Cem Sultan kimdir?

Ekrem İmamoğlu talimatı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet portresi Londra şehrinde gerçekleşen bir müzayedede satın alındı. Portrenin fiyatı ve tarihi önemi nedeniyle sosyal medyayı fazlasıyla meşgul eden olayın ardından portreyle ilgili çok sayıda detay merak edilmeye başladı. Ekrem İmamoğlu’nun tablonun satın alındığını duyurmasının ardından portredeki ikinci adamın kim olduğu sorgulandı. Konuyla ilgili en uzman isimlerden bir tanesi olan İlber Ortaylı, insanların merakını giderdi ve portredeki kişinin kim olduğunu açıkladı. İlber Ortaylı, portredeki kişinin Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan olduğunu belirtti. Ayrıca Ekrem İmamoğlu, tablonun bedeliyle alakalı tartışmalara karşılık ücretinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin koleksiyon edinim bütçesi tarafından karşılayacağı açıkladı.

Fatih Sultan Mehmet Portresi Nerede Sergilenecek?

Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullu adına satın alındığını belirttiği portre, bundan böyle vatandaşlar tarafından görülebilecek. Fatih Sultan Mehmet Portresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni yapılacak olan bir müzede ziyaretçilere sergilenecek. Fatih Sultan Mehmet portresinin ne zaman İstanbul’a getirileceği ise henüz netleşmedi. Bugüne kadar Fatih Sultan Mehmet Portresi Neden Londra’da sergileniyordu konusuna ise henüz kesin bir açıklama getirilmedi.