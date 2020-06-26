Fatih Sultan Mehmet portresi nerede sergilenecek? Portrede Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki kişi kim? Cem Sultan kimdir?

Ekrem İmamoğlu talimatı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet portresi Londra şehrinde gerçekleşen bir müzayedede satın alındı. Portrenin fiyatı ve tarihi önemi nedeniyle sosyal medyayı fazlasıyla meşgul eden olayın ardından portreyle ilgili çok sayıda detay merak edilmeye başladı. Ekrem İmamoğlu’nun tablonun satın alındığını duyurmasının ardından portredeki ikinci adamın kim olduğu sorgulandı. Konuyla ilgili en uzman isimlerden bir tanesi olan İlber Ortaylı, insanların merakını giderdi ve portredeki kişinin kim olduğunu açıkladı. İlber Ortaylı, portredeki kişinin Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan olduğunu belirtti. Ayrıca Ekrem İmamoğlu, tablonun bedeliyle alakalı tartışmalara karşılık ücretinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin koleksiyon edinim bütçesi tarafından karşılayacağı açıkladı.
Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullu adına satın alındığını belirttiği portre, bundan böyle vatandaşlar tarafından görülebilecek. Fatih Sultan Mehmet Portresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni yapılacak olan bir müzede ziyaretçilere sergilenecek. Fatih Sultan Mehmet portresinin ne zaman İstanbul’a getirileceği ise henüz netleşmedi. Bugüne kadar Fatih Sultan Mehmet Portresi Neden Londra’da sergileniyordu konusuna ise henüz kesin bir açıklama getirilmedi.
Fatih Sultan Mehmet tablosu çok konuşulduktan sonra insanlar “Fatih Sultan Mehmet portresi kim çizdi?” sorusunu sormaya başladı. Fatih Sultan Mehmet portresi Gentile Bellini tarafından yapıldı. Ressamın en önemli eserleri arasında sayılan ve yağlı boya olarak çalışılmış olan tablonun eni 33.4 cm, boyu 45.4 cm’dir. Portre çalışmasının hemen sağ alt tarafında Latin harfleri ile not olarak düşülmüş 25 Kasım 1480 tarihi yazıyor. Fatih Sultan Mehmet’in 1479 senesinde Bellini’yi İstanbul’a çağırdığı ve resmini yapmadan önce kabiliyetini öğrenebilmek için saraydaki farklı insanların resimlerini çizdirdiği biliniyor. Fatih Sultan Mehmet’in, Bellini’nin resim yeteneğinden emin olduktan sonra kendi portresini yaptırdığı düşünülüyor. Fatih Sultan Mehmet portresi sırrı ise tamamen açığa çıkmış değil. Fatih Sultan Mehmet’in portreyi Cem Sultan’ı çok sevdiği ve sanata ilgi duyduğu için onunla birlikte yaptırdığı düşünüyor.
Fatih Sultan Mehmet adıyla bilinen II. Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. padişahıdır. Avrupa’da Grand Turco yani Büyük Türk adıyla bilinen Fatih, 30 sene boyunca imparatorluğa hükmetti. Henüz 21 yaşındayken İstanbul’u fethetmesiyle 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu’nu yok eden Fatih, bu yönüyle tarih sahnesindeki en önemli isimler arasında yer alıyor. Pek çok tarihçiye Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi Yeni Çağ’ın başlamasına neden oldu.
Portredeki ikinci kişinin kim olduğu öğrenildikten sonra herkes “Cem Sultan kim?” sorusunu sormaya başladı. Fatih Sultan Mehmet’in Çiçek Hatun’dan olma çocuğu olan Cem Sultan, ağabeyi II. Bayezid ile arasında geçen taht mücadelesiyle tarihte kendine geniş bir yer buldu. Cem Sultan hayatı boyunca bu taht çekişmesi nedeniyle zorluklar yaşadı. Cem Sultan olayı olarak geçen hadise ise Cem Sultan isyanı, esaret hayatı ve Bayezid’in tahta geçtiği süreci kapsıyor. Herkesin merak ettiği “Cem Sultan nasıl öldü?” sorusunun cevabı ise pek çok taht kavgasında olduğu gibi hazin bir sonu içeriyor. Cem Sultan bir sefer sırasında zehirlenerek öldü.