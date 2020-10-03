Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimi yapıldı

İstanbul’u fetheden, çağ açıp çağ kapatan bir liderin portresini hep birlikte görecekleri için heyecanlı olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent. Sadece bizim tarihimiz açısından değil dünya tarihi açısından da çok önemli bir kent. O kenti alan, yöneten bir kişiyi bir İtalyan ressam Bellini tuvale aktardı. Bizler yüz yıllar sonra bu portreyi İstanbul’a getiren İBB Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu toprakların hakkıdır aslında o tablo. Dolayısıyla o tablo İstanbul'a ve dünyaya yakışan bir tablodur. Dünya’ya da yakışan bir tablodur. O tablonun bugün seyrini gerçekleştireceğiz” dedi

Fatih Sultan Mehmet'in surları aşmaktan çok daha fazla şey yaptığını ifade eden İmamoğlu, “Fatih Sultan Mehmet'in aklın, feraseti, adaleti ve hoşgörüsüyle İstanbul'u bizim ve tüm insanlığın en nadide, en kıymetli hazinelerinden biri haline getirdi. Birbirleriyle uzlaşmaz, bir arada yaşayamaz düşmanlar gibi görülüp gösterilmek istenen Doğu ve Batı dünyasını özgün bir sentez içerisinde buluşturdu. İstanbul'u farklı inanç ve kültürlerin birlikte özgürce yaşadığı örnek bir dünya başkenti yaptı” diye konuştu.

'BU FATİH'İN RÖNESANSIDIR'

İmamoğlu konuşmasının devamında, “Bu kültürün sevgi ve hoşgörüye dayalı özüne sahip çıktı ve yüceltti. Geçmişin kalıplarını aştı ve yeni bir çağın değerleri onunla birlikte İstanbul’da derin bir kök salmaya başladı. Bu aslında yeniden bir doğuştur. Dolayısıyla yeniden rönesanstır. Bu Fatih’in rönesansıdır. En güzel ifadesini İstanbul’da bulmuş. İstanbul ile de özdeşleşmiştir. Bugün açılışını yaptığımız Fatih’in Rönesansı adlı sergi ve bu serginin paha biçilmez eseri böyle bir tarihi ve kültürel arka plana sahip. Kendisi de resim yapan, o dönemin yaygın inanışının aksine portresinin yapılmasını, sanatsal ve tarihsel bir perspektifle değerli bulan değerli bir hükümdardır Fatih Sultan Mehmet. Hem de yüzyıllar önce. Onun kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş 3 orijinal portresinden birinin nihayet İstanbul’a ait oldukları topraklara, kendi vatanına dönebilmiş olması büyük bir mutluluk veriyor” dedi.