Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak

https://youtu.be/1N97uXk5uYs

Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek 25 Haziran'da Londra'da satışa sunulacak.

"Sultan 2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte" ismiyle müzayedeye çıkarılacak olan tablonun tarihi 1479 yılına uzanıyor.

Venedikliler ile yapılan İstanbul Anlaşması'nın maddelerinden biri, dönemin en iyi ressamlarından birinin Fatih'in resimlerini yapmak için İstanbul'a gelmesiydi.

Bu görevle Osmanlı başkentine gönderilen Gentile Bellini, 1479-1481 yılları arasında Saray'da ağırlandı. Fatih Sultan Mehmet tablolarının yanında, çeşitli illüstrasyonlar da çizdi.

Satışa çıkarılan bu tablodaki ikinci kişinin kimliği net olarak bilinmiyor. Ancak padişah ile eşit seviyede çizilmiş olmasından üç şehzadeden biri olabileceği görüşü ağırlık kazanıyor.

Şehzade Mustafa'nın, Bellini'nin ziyaretinden önce ölmüş olmasının, olası seçenekleri Cem Sultan ve II. Bayezid'e indirdiği yorumu yapılıyor.

Ancak o dönem Bayezid'in resimdeki kişi kadar genç olmaması (32 yaşında), Cem Sultan'ın ise benzerlik noktasındaki eksikliği bir başka senaryo olasılığını da akıllara getiriyor.