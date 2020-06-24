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  4. Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak

Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak

24.06.2020 17:42 | Son Güncelleme

Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek yarın Londra'da satışa sunulacak. Müzayedenin bir bölümünde açık artırmayı yönetecek olan William Robertson, BBC Türkçe'den Efe Öç'e tablonun öyküsünü anlattı.

Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak

https://youtu.be/1N97uXk5uYs

Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek 25 Haziran'da Londra'da satışa sunulacak.

"Sultan 2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte" ismiyle müzayedeye çıkarılacak olan tablonun tarihi 1479 yılına uzanıyor.

Venedikliler ile yapılan İstanbul Anlaşması'nın maddelerinden biri, dönemin en iyi ressamlarından birinin Fatih'in resimlerini yapmak için İstanbul'a gelmesiydi.

Bu görevle Osmanlı başkentine gönderilen Gentile Bellini, 1479-1481 yılları arasında Saray'da ağırlandı. Fatih Sultan Mehmet tablolarının yanında, çeşitli illüstrasyonlar da çizdi.

Satışa çıkarılan bu tablodaki ikinci kişinin kimliği net olarak bilinmiyor. Ancak padişah ile eşit seviyede çizilmiş olmasından üç şehzadeden biri olabileceği görüşü ağırlık kazanıyor.

Şehzade Mustafa'nın, Bellini'nin ziyaretinden önce ölmüş olmasının, olası seçenekleri Cem Sultan ve II. Bayezid'e indirdiği yorumu yapılıyor.

Ancak o dönem Bayezid'in resimdeki kişi kadar genç olmaması (32 yaşında), Cem Sultan'ın ise benzerlik noktasındaki eksikliği bir başka senaryo olasılığını da akıllara getiriyor.

En değerli eser bir Kuran-ı Kerim

Ünlü müzayede evi Christie's'te açık artırmaya çıkarılacak olan Fatih tablosunun yanında 15, 16 ve 17. yüzyıllara ait İstanbul ve Anadolu ve Ortadoğu kökenli çok sayıda eser de görücüye çıkarılacak.

Müzayedenin bir bölümünde açık artırmayı yönetecek olan William Robertson, eserler arasındaki en değerli parçanın Çin kağıdına el yazması olarak geçirilen 15. yüzyıla ait bir Kuran olduğunu söylüyor.

Müzayede evinin Dünya Sanatı Bölümü yöneticisi olan William Robertson

Timur hanedanına ya da Akkoyunlu Devletine ait olduğu düşünülen Kuran'ın 600 bin ila 900 bin sterlin arasında alıcı bulması bekleniyor.

Müzayede de önemli sayıda Uşak kökenli Türk halısı da açık artırmaya çıkarılacak.

BBC Türkçe'yi müzayedenin de gerçekleşeceği salonda gezdiren Robertson, özellikle 16. yüzyılda Türk halılarına büyük bir talep olduğunu anlatıyor.

Müzayede evinin Dünya Sanatı Bölümü yöneticisi olan Robertson, İngiltere Kralı Sekizinci Henry'nin ilk Türk halısı koleksiyonerleri arasında sayıldığını söylüyor.

Müzayedede çok değerli İznik çinileri de açık artırmayla satışa çıkacak.

Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak

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