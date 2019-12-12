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Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği Hünkar Çayırı Millet Bahçesi oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:35 | Son Güncelleme

İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı Millet Bahçesine dönüştürülerek içerisinde İstanbul’un fethinin anlatıldığı panorama müze inşa edilecek.İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in 1481 yılında 300 bin kişilik ordusuyla çıktığı seferde mola verdiği ve vefat ettiği yer olarak bilinen Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı "Millet Bahçesi ve Müze" olarak vatandaşların hizmetine açılacak.

İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı Millet Bahçesine dönüştürülerek içerisinde İstanbul’un fethinin anlatıldığı panorama müze inşa edilecek.
İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in 1481 yılında 300 bin kişilik ordusuyla çıktığı seferde mola verdiği ve vefat ettiği yer olarak bilinen Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı "Millet Bahçesi ve Müze" olarak vatandaşların hizmetine açılacak. 200 dönümlük arazide proje çalışmalarının başladığını açıklayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, alanda İstanbul’un fethini anlatan Panorama müze ve tarih koridoruyla birlikte yapılacak çevre düzenlemesinin ardından Millet Bahçesi olarak vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı.

"Fatih’in manevi şahsına yakışır bir proje geliştireceğiz"
Çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Büyükgöz, “İstanbul’un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği, seferlere çıktığında ordularını topladığı, o günkü adıyla Hünkar Çayırı, Fatih’in otağı olarak alanı olarak biliniyor. Bir Fatih var, bir de çağ açıp kapatan bir hünkar var. Dolayısıyla hem tarihi sorumluluklarımız hem de taşıdığı değerler nedeniyle buranın bir sıradan tarih parçası olmayacağı aşikar. Dolayısıyla biz bu tüm hassasiyetleri gözeterek, Fatih’in manevi şahsına yakışır bir şekilde proje geliştirip, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği halinde hayata geçireceğiz. Bu sadece Gebze, Kocaeli, İstanbul’un değil, Türkiye’nin uluslararası düzeyde hem tanıtımına hem tarihi bilincinin yeniden sorgulanması gerekliliğinin kırılma vurgusunu gerçekleştirecek” dedi.

“Burası bir tarihi değiştirecek”
Projelendirme çalışmalarının başladığı projenin kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Büyükgöz, “Biz seçimlerde burayı tanımlarken 3 ana başlık altında tanımlamıştık. Burada bir tarih müzesi, tarih panoraması ve tarih koridoru başlıklarında hayata geçirilmesini düşündük. Bu hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem de bizim seçim beyannamelerimizin başlıkları arasında yer aldı. Hızlı şekilde projelendirme, bilgi envanteri oluşturma gibi konular hayata geçirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımızın da kararlılığı bu yönde. Burada son sürat bütün çalışmalar tarihi verilere, proje anlayışındaki özgünlüğe dayalı olarak, bugüne kadar bir panorama müzesinde olmayacak şekilde yeni bir versiyon. Burası hem bir tarihi değiştirecek hem de dijital dünyanın en ileri boyuttaki ürünlerin kullanıldığı bir müze anlayışı gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Alanda tarihi eserler bulunuyor
Öte yandan 200 dönümlük Hünkar Çayırı arazisinde 4. Mehmet tarafından 1659 yılında Fatih Sultan Mehmet anısına yaptırılan çeşme ve tarihi köprü bulunuyor.

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