Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği Hünkar Çayırı Millet Bahçesi oluyor

İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı Millet Bahçesine dönüştürülerek içerisinde İstanbul’un fethinin anlatıldığı panorama müze inşa edilecek.

İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in 1481 yılında 300 bin kişilik ordusuyla çıktığı seferde mola verdiği ve vefat ettiği yer olarak bilinen Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı "Millet Bahçesi ve Müze" olarak vatandaşların hizmetine açılacak. 200 dönümlük arazide proje çalışmalarının başladığını açıklayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, alanda İstanbul’un fethini anlatan Panorama müze ve tarih koridoruyla birlikte yapılacak çevre düzenlemesinin ardından Millet Bahçesi olarak vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı.

"Fatih’in manevi şahsına yakışır bir proje geliştireceğiz"

Çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Büyükgöz, “İstanbul’un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği, seferlere çıktığında ordularını topladığı, o günkü adıyla Hünkar Çayırı, Fatih’in otağı olarak alanı olarak biliniyor. Bir Fatih var, bir de çağ açıp kapatan bir hünkar var. Dolayısıyla hem tarihi sorumluluklarımız hem de taşıdığı değerler nedeniyle buranın bir sıradan tarih parçası olmayacağı aşikar. Dolayısıyla biz bu tüm hassasiyetleri gözeterek, Fatih’in manevi şahsına yakışır bir şekilde proje geliştirip, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği halinde hayata geçireceğiz. Bu sadece Gebze, Kocaeli, İstanbul’un değil, Türkiye’nin uluslararası düzeyde hem tanıtımına hem tarihi bilincinin yeniden sorgulanması gerekliliğinin kırılma vurgusunu gerçekleştirecek” dedi.