Fatih Sultanahmet Meydanı’nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alınırken polisin çalışması sürüyor.
Fatih Sultanahmet Meydanı’nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
YORUM YAP0
Fatih Sultanahmet Meydanı’nda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alınırken polisin çalışması sürüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum