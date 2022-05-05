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Fatih'te 250 kaçak göçmen yakalandı

05.05.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Meydanı ve çevre sokaklarda yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı. Dron kullanılan denetimlerde, ekipler havadan çekilen görüntülerle yönlendirildi. Denetimlerde yakalanan 250 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Fatih'te 250 kaçak göçmen yakalandı

Fatih’te emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde Türkiye’ye kaçak yolla giren 250 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenler, Tuzla’da bulunan ‘Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

OPEASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Türkiye’ye kaçak yolla giren göçmenlere yönelik ilçede geniş muhtevalı bir denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, takibe alınan ve operasyonlarla ele geçirilen yasadışı göçmenlerin yanı sıra umuma açık alanlarda ve ara sokaklarda da dron destekli çalışmalar yaptı.

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Yapılan denetimlerde 250 düzensiz göçmen tespit edilerek gözaltına alındı. Aksaray meydanında gerekli kontrolleri yapılan kaçak göçmenler ardından Çevik Kuvvet araçlarına bindirilerek Tuzla’da bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.
Polis ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarının devam edeceği öğrenildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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