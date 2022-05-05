Fatih'te 250 kaçak göçmen yakalandı

Fatih’te emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde Türkiye’ye kaçak yolla giren 250 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenler, Tuzla’da bulunan ‘Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

OPEASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Türkiye’ye kaçak yolla giren göçmenlere yönelik ilçede geniş muhtevalı bir denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, takibe alınan ve operasyonlarla ele geçirilen yasadışı göçmenlerin yanı sıra umuma açık alanlarda ve ara sokaklarda da dron destekli çalışmalar yaptı.

Yapılan denetimlerde 250 düzensiz göçmen tespit edilerek gözaltına alındı. Aksaray meydanında gerekli kontrolleri yapılan kaçak göçmenler ardından Çevik Kuvvet araçlarına bindirilerek Tuzla’da bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

Polis ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarının devam edeceği öğrenildi. (İHA)



