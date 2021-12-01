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Fatih'te 3 katlı metruk binanın büyük bölümü çöktü

01.12.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te metruk bir binada çökme meydana geldi. Binanın büyük bölümünün çöktüğü belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Çökmeye tanık olan esnaf Sema Güzeloğlu, duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını dile getirerek, "Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk" ifadelerini kullandı.

Fatih'te 3 katlı metruk binanın büyük bölümü çöktü

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın büyük bölümü çöktü.

Binanın boş olduğu öğrenilirken, olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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EKİPLER ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

"HER YER TOZ DUMANDI"

Çökmeye tanık olan esnaf Sema Güzeloğlu, duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını dile getirerek, "Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk. Allah'tan can kaybı olmadı. Bina üç ay önce boşaltılmıştı, Birkaç hafta önce de yanmıştı" diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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