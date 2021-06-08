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  4. Fatih'te 4 katlı bir iş merkezinin çatısı alev alev yandı

Fatih'te 4 katlı bir iş merkezinin çatısı alev alev yandı

08.06.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te, 4 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıyı kısa sürede alevler sararken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 4 katlı bir iş merkezinin çatısı alev alev yandı

Yangın, Cibali Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinde saat 23.15 sıralarında çıktı. Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye haber verdi.

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Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıkarak çatıdaki alevlere müdahale etti. Polis ekipleri etrafta önlem alırken, sağlık ekipleri hazır bekletildi.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Binanın çatısında hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. (DHA)

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