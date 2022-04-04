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  4. Fatih'te 4 katlı otoparkta patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Fatih'te 4 katlı otoparkta patlama! Ortalık savaş alanına döndü

04.04.2022 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı kapalı otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama oldu, ardından ise yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, patlama sonrasında otoparkın girişi savaş alanına döndü. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay, Fatih Süleymaniye Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında yaşandı. Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi'nde bulunan 4 katlı kapalı otoparkta, henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama oldu, ardından da yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Patlamanın ardından çıkan yangın sırasında alevler, otoparkın birinci katını kısa sürede sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otoparkın birinci katına müdahale etti.

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BETON PARÇALARI SOKAĞA SAVRULDU

Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.

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Patlama ile birlikte beton parçalarının sokağa savrulduğu görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri, otoparkta detaylı inceleme yaptı.

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Patlamada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otoparkta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Otoparkta meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde otoparkın birinci katından alevlerin yükseldiği, itfaiye ekiplerinin de olay yerine geldiği görüldü.

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patlama
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