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Fatih'te 8 katlı binada korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 01:17 | Son Güncelleme

Fatih'te Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin de bulunduğu 8 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, çevrede toplanan vatandaşların sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

Fatih'te 8 katlı binada korkutan yangın

Yangın, gece yarısı İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi'nde meydana geldi. Of-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin de bulunduğu 8 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yangını erken farketmesi ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Olay sırasında çok sayıda vatandaş toplanarak, cep telefonları ile yangını görüntüledi. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların büyük bölümünün maske takmadığı da görüldü. Bir çok kişi söndürme çalışmalarını cep telefonları ile görüntüleyerek sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. (DHA)

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