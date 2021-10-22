HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler

Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler

22.10.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te bir grup, alkollü olduğu iddia edilen kişiyi kendilerine küfrettiği gerekçesiyle tekme tokat dövdü. Dayak anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Unkapanı'nda meydana geldi. Bir grup, kendilerine küfrettiği iddiasıyla bir kişiyi cadde ortasında tekme tokat dövdü.

Antalya'da korkunç olay! "Köpeği bana değdi" kavgasında 1 ölü, 1 yaralıAntalya'da korkunç olay! "Köpeği bana değdi" kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

Alkollü olduğu iddia edilen kişi, kendisini kurtarmaya gelen çevredekilere de küfürler savurdu. Bu sefer de bu kişilerden dayak yedi. Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KENDİSİNİ MOTORUN ÜSTÜNE ATTI"

Olayın görgü tanıklarından Baran Metin, "Burada bir adam dolaşıyordu, durağın önünde. Sonra iki tane motosikleti birileri geldi. Onlara bir laf etti sonra duran motorun üzerine atladı. Burada bir münakaşaya girdiler. Vatandaşlar da ayırmaya çalıştı. Baba oğuldu sanırım. Onlara da küfür edince hem motorcular hem de o baba oğul bu adamı dövmeye başladılar. Buradaki esnaf ayırdı kavgayı. Sonrasında 10 dakika geçti adam burada oturuyordu yine küfür etmeye başlayınca arkadan koşup tekrardan kavga ettiler. Yine buralardaydı ama nereye gitti, bilmiyoruz. Dayak yiyen şahsı da tanımıyorum" dedi. (DHA)

"Neden park ettin?" kavgası: 11 yaralı"Neden park ettin?" kavgası: 11 yaralı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Termometreler eksi 10’u gördü, araçların camları buz tuttuTermometreler eksi 10’u gördü, araçların camları buz tuttu
PARTNER"Bensu ne derse o!""Bensu ne derse o!"
Trafikte korkunç yarış kazayla bittiTrafikte korkunç yarış kazayla bitti
Anahtar Kelimeler:
Fatih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten "fetva" açıklaması

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten "fetva" açıklaması

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.