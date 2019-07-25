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Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 07:46 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te çıkan kavgada bıçaklanan Cezayir uyruklu kişi öldü.

Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Mimar Kemalettin Mahallesi Soğan Ağa Cami Sokak'ta Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar (32) ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu iki kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Aouchar bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aouchar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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Fatih bıçak kavga

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