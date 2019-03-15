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Fatih'te bir araç iki iş yerine daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 07:22 | Son Güncelleme

Fatih’te kontrolden çıkan otomobilin iki iş yerine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Fatih'te bir araç iki iş yerine daldı

Alınan bilgiye göre, Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi üzerinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bir emlakçı ile tesisatçı dükkanına girdi. Kazada, araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isimleri öğrenilemeyen 3 yaralıyı, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Kazayı yara almadan atlatan diğer 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle iki iş yerinde de hasar oluştu.

Kaza nedeniyle cadde bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde tekrar araç trafiğine açıldı.

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Kaynak: AA

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Fatih istanbul

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