Fatih'te çamaşırhaneye silahlı saldırı! Kasklı 4 kişi kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kara Sarıklı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile gelen kasklı 4 şüpheli çamaşırhaneye kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan vatandaşlar korkuya kapılırken, kurşunlar V.Ç. ve Ş.G.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı V.Ç. ve Ş.G. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda kovan bulan polis ekipleri yaptığı çalışmaların ardından 2 silah ele geçirdi.

Öte yandan bugün Fatih'in başka bir mahallesinde yaşanan olayda ise V.Ç.'nin oğlu R.B.Ç.'nin de yaralandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil ile gelen kasklı şüphelilerin farklı noktadan çamaşırhaneye kurşun yağdırdıkları anlar yer alıyor. Ardından üst üste tetiğe basan şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Ayrıca saldırı sırasında bir kıraathane içerisinde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'ÇATIŞMA ÇIKTI'

Saldırıyla ilgili konuşan çevre sakini Yasin Kandemir, “Biz köşede oturuyorduk, burada siyah iki araçla çatışma çıktı. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Koşarak buraya geldik. 6-7 kişilerdi direkt silahı çıkarıp saldırdılar. 2-3 kişi vuruldu. Yüzleri maskeliydi, uzun boylu birkaç kişilerdi. Sıktıktan sonra direkt kaçtılar" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır