HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih'te camiden çıkan kişi bacağından silahla vuruldu

Fatih'te camiden çıkan kişi bacağından silahla vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 19:12 | Son Güncelleme

Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan Molla Şeref Camisi'nden çıkan bir kişi, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından vuruldu

Fatih'te camiden çıkan kişi bacağından silahla vuruldu

Olay, Vatan Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi Molla Şeref Cami'sinde namaz kıldıktan sonra aracına doğru ilerledi. Aracına binmek üzereyken, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu.

Yaralanan kişiyi arkadaşları arabasına bindirerek Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayın ardından ara sokaklara doğru kaçmaya başlayan saldırgan, izini kaybettirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"NAMAZ KILIYORDU"

Bir görgü tanığı, "Vurulan kişi az önce burada camiden çıktı. Namaz kılıyordu. Arabasına binmek üzereyken birisi, karşıdan bu tarafa geçip ona bir el ateş edip karşıya koştu. Vurulanın da arkadaşları peşinden koştular ama yakalayamadılar." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Ankara'daki görüntü korku dolu anlar yaşatmıştı! Meteoroloji'den bir uyarı dahaAnkara'daki görüntü korku dolu anlar yaşatmıştı! Meteoroloji'den bir uyarı daha
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İlginizi Çekebilir
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Diğer Haberler
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Ankara'daki kum fırtınası korku dolu anlar yaşatmıştı! Meteoroloji'den Kırıkkale'ye uyarı
Ankara'daki görüntü korku dolu anlar yaşatmıştı! Meteoroloji'den bir uyarı daha
Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kahreden haber! İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İki sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.