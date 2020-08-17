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Fatih'te değnekçi operasyonu! Gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 19:07 | Son Güncelleme

Fatih'te dün akşam saatlerinde sokakta araçlarını park eden sürücülerden zorla para talep ederek değnekçilik yaptığı tespit edilen 1 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih'te değnekçi operasyonu! Gözaltına alındı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Balat Hastanesi İSPARK alanında akşam saatlerinde “Korsan Otoparkçılık, Değnekçilik" yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, dün saat 22.08 sıralarında Fatih ilçesi Balat Hastanesi İSPARK alanında, aracını park eden sürücülerden zorla para talep ettiği tespit edilen Ferdi D.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Ferdi D. hakkında, "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten işlem yapıldı.

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