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  4. Fatih’te dehşet evi! Elleri bağlı şekilde bulundular

Fatih’te dehşet evi! Elleri bağlı şekilde bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Fatih’te kendilerine polis süsü vererek bir eve giren 4 şahıs, evde bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 kişiyi koli bandıyla bağladı. Yabancı uyruklu şahısların cep telefonu ve paralarını alan şahıslar, kaçmaya çalıştıkları sırada sokakta devriye gezen bekçilere yakalandı.

Olay, dün gece Fatih Nişanca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kartalları olarak bilinen bekçiler gece saatlerinde devriye görevini sürdürdüğü esnada sokak üzerinde 4 şahıs ile karşılaştı. Şahıslar bekçileri gördükten sonra kaçmaya başladı. Bekçilerin ‘Dur’ ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonucu yakalanan Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G.’nin üst aramalarında üzerlerinde 9 adet cep telefonu, silah, bıçak ve 825 TL para çıktı.

BEKÇİLER GBT SORGULAMASI YAPTIĞI ESNADA BİNADAN SESLER GELDİ

Bekçiler yakalanan şahısların GBT sorgulamasını yaptığı esnada sokak üzerindeki bir binadan yardım çığlıkları duyuldu. Çığlıkları duyan bekçiler binaya girdiklerinde elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 şahısla karşılaştı.

"POLİS BİZİ DÖVDÜ, TELEFON VE PARALARIMIZI ZORLA ALDI"

Elleri ve ayakları bağlanan yabancı uyruklu şahıslar bağırarak, “Polis bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve paralarımızı zorla aldı” dedi. Şahısların elleri ve ayaklarını çözdükten sonra evden çıkaran bekçiler yakalanan diğer şahıslarla bir araya getirdi. Polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısları gasp eden Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G., burada suçlarını itiraf ederken, şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere Fatih’te bulunan Kumkapı Polis Karakoluna götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih dehşet evi

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