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Fatih'te döner bıçaklı saldırıya uğrayan adam: İki parmağım artık çalışmıyor, damarlarım koptu

13.10.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te yoldan geçen kağıt toplayıcısının döner bıçaklı saldırısına uğrayan Şeyhmus Aykurt yaşadığı dehşeti anlattı. ''İki parmağım artık çalışmıyor, damarlarım komple koptu'' diyen Aykurt, Benim yerime bir kadın olsaydı öldürecekti diye düşünüyorum. 9 yıl bence çok az çünkü öldürmeye teşebbüs etti. Boğazıma vurmaya çalıştı. Kendimi korumaya çalıştım. Geri kalanını gerçekten hatırlamıyorum. En az 15 yıl ceza alması lazım. İnsan canını bu kadar basit görmemeleri lazım'' şeklinde konuştu.

Fatih'te döner bıçaklı saldırıya uğrayan adam: İki parmağım artık çalışmıyor, damarlarım koptu

Olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında İstanbul Fatih Yedikule'de meydana gelmişti. İddiaya göre kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti. Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, yol isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alıp, Aykurt'a saldırarak bileğinden yaraladı. Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından kendi arabasıyla hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı. Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi. Saldırıya uğrayan Şeyhmus Aykurt yaşadıklarını anlattı.

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"BENİM YERİME KADIN OLSAYDI ÖLDÜRECEKTİ"

Aykurt, "Olay çok kötüydü. Yoldan geçerken arkadaştan yol vermesini istedim. Kendisi oralı olmadı. Bir daha uyardım. Yolu kapatmıştı. Kendisi bana, ‘Buradan TIR bile geçer siz niye geçemiyorsunuz’ dedi. Kendisine, araba zor geçiyor, biraz daha ileri alırsanız daha rahat geçeriz dedim. O an birden sinirlendi. Ben motorunu çekeceğini düşündüm. Ancak motorun altından bıçağını çıkarıp, bana doğru yürüdüğünü gördüm. Ben ilk etapta bana vurana kadar bıçak olduğunu fark etmedim. Benim yerime bir kadın olsaydı öldürecekti diye düşünüyorum. Ben elimden geleni yaptım. Kendimi korumaya çalıştım. Geri kalanını gerçekten hatırlamıyorum" diye konuştu.

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"9 YIL ÇOK AZ, İKİ PARMAĞIM ARTIK ÇALIŞMIYOR"

Aykurt, "Burada yaşıyorum. Normalde böyle şeyler olmuyordu. Son zamanlarda artmaya başladı. Daha önce sadece bir iki kere yolda karşılaştım. 9 yıl bence çok az çünkü öldürmeye teşebbüs etti. Boğazıma vurmaya çalıştı. Elimle kendimi korumaya çalıştım. O an elim de kesilebilirdi. İki parmağım artık çalışmıyor, damarlarım komple koptu. Doktor iyi bir ameliyat geçirdiğimi söyledi ama tedbirli olmamız gerekiyormuş. Ortalama 2 ay alçıda kalacak. Ardından tedavi göreceğim." dedi.

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"2 AY ÇALIŞAMAYACAĞIM"

2 ay çalışamayacağını da belirten Aykurt, "En az 15 yıl ceza alması lazım. İnsan canını bu kadar basit görmemeleri lazım. Ben 2 ay çalışamayacağım, 3 çocuk okutuyorum. Biri üniversiteye yeni başladı. Şu an çalışmıyorum. Evim kira ve evimi nasıl geçindireceğimi bilmiyorum" dedi.

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(DHA)

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Fatih
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