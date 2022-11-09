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  4. Fatih'te evsizler ihbar etti! Her çöpün altından insan kemiği çıktı

Fatih'te evsizler ihbar etti! Her çöpün altından insan kemiği çıktı

09.11.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te evsiz insanların kaldığı metruk binada insan kafatası ve kemiklerine rastlandı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından belediyeye bağlı personel, yaptıkları temizlik çalışmasında metruk gecekondudan başka kemik parçaları da çıkardı. İnsan kafatası ve kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kemiklerin kime ait olduğu ve ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Fatih'te evsizler ihbar etti! Her çöpün altından insan kemiği çıktı

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih Haseki Sultan Mahallesi’nde bulunan metruk bir gecekonduda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk gecekonduda yaşayan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikler olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ÇÖPLERİN ARASINDAN BAŞKA KEMİK PARÇALARI DA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından belediyeye bağlı personel metruk gecekonduyu temizlemeye başladı. Yapılan temizleme çalışmalarında çöplerin arasında yeniden kemik parçaları bulundu.

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KEMİKLERİN 1 KİŞİYE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde 1 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemiklerin erkek ya da kadına mı ait olduğu tespit edilemedi. Metruk gecekonduda bulunan insan kafatası ve kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kemiklerin kime ait olduğu ve ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

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(İHA)

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