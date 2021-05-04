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Fatih'te feci kaza! Tramvayın altında kaldı

04.05.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Haseki Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı. Ekiplerce ağır yaralı olarak kurtarılan kişi hastaneye sevk edildi.

Olay Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tramvay durağından karşıya geçmek için raylara çıkan 43 yaşındaki Abdullah Mayadağlı o sırada durağa yanaşan tramvayın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan Mayadağlı'yı kurtarma çalışmalarına başladı.

İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan Abdullah Mayadağlı ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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O ANLARI ANLATTI

Olayı gören bir yolcu ise, "Hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçiyordu. O anda gelen tramvayı fark edemedi. Altına düştü yüzüstü." dedi.

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(DHA)

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İstanbul Fatih

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