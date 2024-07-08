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  4. Fatih'te feci ölüm! Arızalanan yük asansörüne başı sıkışan işçi hayatını kaybetti

Fatih'te feci ölüm! Arızalanan yük asansörüne başı sıkışan işçi hayatını kaybetti

08.07.2024 22:53
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Fatih'te kahreden bir olay yaşandı. Aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu S.İ yük asansörüne bindi ve yük asansörü arızalandı. Asansörden çıkmak isterken başı sıkışan genç adam, feci şekilde can verdi.

Fatih'te feci ölüm! Arızalanan yük asansörüne başı sıkışan işçi hayatını kaybetti

Fatih'te bir aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu S.İ. yük asansörüne bindi. 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen S.İ.'nin bindiği asansör bir süre sonra arızalanarak kata gelmeden boşlukta kaldı.

Genç işçi bozulan asansörden çıkmaya çalışırken asansör aniden çalışınca başı sıkıştı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ASANSÖRDEN ÇIKARILDI!

Çevredeki vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine dükkana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri başı sıkışan işçiyi uzun uğraşlar sonucunda asansörden çıkardı. S.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı asansörde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından S.İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Fatih asansör
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