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  4. Fatih'te hareketli anlar! Otelden çıkarken silahlı saldırıya uğradı

Fatih'te hareketli anlar! Otelden çıkarken silahlı saldırıya uğradı

23.11.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Fatih'te hareketli anlar! Otelden çıkarken silahlı saldırıya uğradı

Fatih'te otelden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Sinan Mahallesi'nde bulunan otelin önünde meydan geldi. Otelden çıkan İskender K., kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. İsabet eden kurşunlarla İskender K. yere yığılırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Tedavi altına alınan İskender K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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