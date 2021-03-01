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  4. Fatih'te hareketli anlar! Silahlı saldırganı tekme tokat dövdüler

Fatih'te hareketli anlar! Silahlı saldırganı tekme tokat dövdüler

01.03.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Fatih'te hareketli anlar! Silahlı saldırganı tekme tokat dövdüler

Fatih'te silahlı saldırıda hafif yaralanan kişi, kendisine ateş açan saldırganı ayağa kalkarak kovaladı. Saldırı anı ve saldırganın çevredekilerin de yardımıyla yakalanıp tekme ve yumruklarla darp edilişi güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Şubat günü saat 17.00 sıralarında Eminönü'nde meydana geldi. İddiaya göre esnaf oldukları öğrenilen ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasında bir süredir tartışma yaşanıyordu. Silahlı kişi, sokakta telefonla konuşurken gördüğü tartışmalı olduğu kişiye silahıyla ateş ederek, bacağından yaraladı. Hafif yaralanan ve yere düşen kişi, daha sonra ayağa kalkarak saldırganın arkasından koşmaya başladı. Olayı gören çevredekiler de saldırganın peşinden koştu.

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TEKME VE YUMRUKLARLA DARP ETTİLER

Kısa bir kovalamacanın ardından saldırgan yakalandı ve durum polise ihbar edildi. Saldırganı yakalayanlar, onu tekme ve yumruklarla darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayı anlatan bir esnaf ,"silah seslerini duyduk, yaralı yerde yatıyordu. Sonra vurulanın yakınları vuran kişiyi yakaladılar. Sonra polis ve ambulans geldi. Anlattıklarına göre bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışmışlar sonra vurdular" diye konuştu.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cep telefonuyla konuşan esnafa ara sokaktan çıkan saldırgan silahla ateş ediyor. Kurşunların hedefi olan esnaf yere düşüyor ardından kalkıp saldırganın arkasından koşuyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Fatih silahlı saldırı
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