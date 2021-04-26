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Fatih'te İETT otobüsünde yangın

26.04.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te otobüste çıkan yangın, sürücünün dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Fatih'te İETT otobüsünde yangın

Eminönü'nden Aksaray istikametine giden İETT otobüsünün motor kısmından, Atatürk Bulvarı'na geldiğinde alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı Vefa Durağı'na yanaştırıp, yolcuları indirdi. Ardından da yolcularla birlikte alevlere müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.

"YOLCULAR KENDİLERİNİ DIŞARI ZOR ATTI"

Olaya tanık olan Kadir Çalman, otobüsün bir anda alev aldığını belirterek, "Yolcular kendilerini dışarı zor attı. Otobüsün yan tarafından alevler çıkıyordu. Yolcular söndürmeye çalıştılar ancak söndüremediler. İtfaiye geldi ve söndürdü." şeklinde konuştu.

(DHA)

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yangın Fatih
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