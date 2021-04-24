Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı

İstanbul Fatih'te, Çınçınlıçeşme Sokak'ta dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıkmış, çatışmada araçlara, binalara ve iş yerlerine kurşun isabet etmişti. Ölen ya da yaralanan olmadığı çatışmaya karışan şüpheliler kayıplara karışmıştı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, çatışma anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

İki grup arasında yaşanan silahlı çatışma saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir gencin silah sesini duyduktan sonra sokak üzerindeki dükkana kaçtığı görülüyor. Siyah ticari bir aracın arkasında duran şüphelinin karşı gruba ateş açtığı görülüyor. Şüpheliler daha sonra gözden kayboluyor.

''ÇOK SİLAH SESİ DUYDUK PENCEREYE ÇIKAMADIK KORKUDAN''

Yaşanan çatışmayı anlatan esnaf Kamil Taşdelen, "Geçen sene de aynısı oldu. Dün burada 10 tane araca zarar verdiler. Daha 1 ay oldu aracı alalı, üzerinde 12 yerinde kurşun var" diye konuştu. Taşdelen, "Biz içerideydik bu araç bize siper oldu. Cana bir şey olmadı malla kurtardık. Bütün mahalleli tedirgin. Savaş alanı gibi çoluk çocuk siper alıyor yerlere yatıyor" dedi.

Ahmet Uysal ise aracındaki kurşun izlerini göstererek, "İki grup var burada bizi devamlı rahatsız ediyorlar. Kalabalık bir gruptu, çok silah sesi duyduk pencereye çıkamadık korkudan. Bir sürü araca zarar geldi" şeklinde konuştu.

(İHA - DHA)

