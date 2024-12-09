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  4. Fatih'te İspanyol turist dehşeti! Kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp rehin aldı

Fatih'te İspanyol turist dehşeti! Kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp rehin aldı

09.12.2024 21:55
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Fatih'te meydana gelen olayda, uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen İspanyol turist S.B.Ş., tartıştığı kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı. Kızı rehin alan S.B.Ş., polislerin uzun uğralarından sonra ikna oldu ve elindeki bıçağı bıraktı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fatih'te İspanyol turist dehşeti! Kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp rehin aldı

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Cankurtaran Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İspanyol turist S.B.Ş. ile kız arkadaşı E.G.F. yemek yedikleri restoranda bir anda tartışmaya başladı.

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BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP REHİN ALDI

Tartışmanın büyümesi üzerine S.B.Ş., sevgilisi E.G.F.'nin boğazına bıçak dayayarak restoranda rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucunda S.B.Ş.'yi ikna etti.

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EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Elindeki bıçağı bırakarak teslim olan şüpheli gözaltına alınırken 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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UYUŞTURUCU ETKİSİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Rehin alınan E.G.F. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan S.B.Ş'nin olayı gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fatih turist
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