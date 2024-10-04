Fatih'te kadının başını kesen adam surlardan atladı

Kan donduran olay, İstanbul Fatih'te öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir kadının başını kesti.

KADININ BAŞINI KESİP, AŞAĞIYA ATTI

Kadının başını surlardan aşağı atan şahıs, daha sonra kendisi de surlardan atlayarak intihar etti.

KENDİNİ SURLARDAN AŞAĞI BIRAKTI

Olay çevredekilerin kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde çocuğun bir anda kendisini surlardan aşağı bıraktığı görüldü.

VİDEODA ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Çocuğun kendisini aşağıya bırakmasıyla birlikte vatandaşların çığlık sesleri yükselmeye başladı.

Olayın neden yaşandığı ve şahısların kimlikleri henüz belirlenemezken, ekipler konuyla ilgili olarak inceleme başlattı.