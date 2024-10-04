HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih'te kadının başını kesen adam surlardan atladı

Fatih'te kadının başını kesen adam surlardan atladı

04.10.2024 17:13
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Sosyal medyada bir kişi 10 Bin TL'lik kira biçilen evi kayda aldı... Harabe evi görenler inanamadı

Sosyal medyada bir kişi 10 Bin TL'lik kira biçilen evi kayda aldı... Harabe evi görenler inanamadı

Faciadan dönüldü! İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı

Faciadan dönüldü! İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı

Sokak köpeğini vahşice öldürdü! O anlar kamerada

Sokak köpeğini vahşice öldürdü! O anlar kamerada

İçerik devam ediyor
Melih Yılmaz Melih Yılmaz
04.10.2024 17:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün İstanbul Fatih'te yaşanan bir olay herkesin kanını dondurdu. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kadının başını kesen adam, daha sonra kadının başını surlardan aşağı attı. Şahıs sonrasında ise kendisi de surlardan atlayarak intihar etti.

Kan donduran olay, İstanbul Fatih'te öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir kadının başını kesti.

KADININ BAŞINI KESİP, AŞAĞIYA ATTI

Kadının başını surlardan aşağı atan şahıs, daha sonra kendisi de surlardan atlayarak intihar etti.

4354356345345345

KENDİNİ SURLARDAN AŞAĞI BIRAKTI

Olay çevredekilerin kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde çocuğun bir anda kendisini surlardan aşağı bıraktığı görüldü.

vahşet

VİDEODA ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Çocuğun kendisini aşağıya bırakmasıyla birlikte vatandaşların çığlık sesleri yükselmeye başladı.

5464

Olayın neden yaşandığı ve şahısların kimlikleri henüz belirlenemezken, ekipler konuyla ilgili olarak inceleme başlattı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
En Çok Okunan Haberler
Ertan Saban'dan o oyunculara sert tepki!

Ertan Saban'dan o oyunculara sert tepki!

Arda neden oynamıyor? Ancelotti açıkladı!

Arda neden oynamıyor? Ancelotti açıkladı!

Erdoğan "Sen kim oluyorsun" deyip sert yüklendi

Erdoğan "Sen kim oluyorsun" deyip sert yüklendi

Pencerede ip kalıntısı vardı...

Pencerede ip kalıntısı vardı...

Kör eden sosyal medya akımı

Kör eden sosyal medya akımı

Üzerlerine sürüp, defalarca araçlara çarptı

Üzerlerine sürüp, defalarca araçlara çarptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.