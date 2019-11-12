Fatih'te kamyonetin ezdiği kadın hayatını kaybetti

Fatih\u2019te nakliye kamyoneti geri geri manevra yapt\u0131\u011f\u0131 esnada bir kad\u0131na \u00e7aparak alt\u0131na ald\u0131. Kad\u0131n \u00e7arpman\u0131n etkisiyle olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\nPOL\u0130S \u0130NCELEME BA\u015eLATTI\n\nPolis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi s\u00fcr\u00fcyor. \nKaynak: \u0130HA Kap\u0131y\u0131 k\u0131rarak i\u00e7eri girdiler!Ger\u00e7e\u011fi orada \u00f6\u011frendiler\u00d6\u011fretmene, \u00f6devini sordu\u011fu \u00f6\u011frenciden yumruklu sald\u0131r\u0131Bu motor kask tak\u0131lmadan \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor
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