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Fatih'te kamyonetin ezdiği kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 10:10 | Son Güncelleme

Fatih’te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı.

Fatih'te kamyonetin ezdiği kadın hayatını kaybetti

Fatih’te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı. Kadın çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kamyonet Fatih

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