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Fatih'te kapkaça uğrayan yaşlı adam felç geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2020 11:41 | Son Güncelleme

Fatih'te kaldırımda oturan yaşlı adamın telefonunu kapkaç yapan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Dervişali Mahallesi'nde meydana geldi.

YOL SORMA BAHANESİYLE TELEFONU ÇALDILAR

Sokağa minibüsle gelen şüpheli 3 kişi, adres sorma bahanesiyle yol kenarında oturan Metin Özgöncü'nün yanına yaklaştı. Önce kimliği belirsiz bir kişi yaşlı adamla yol sorma bahanesiyle konuşup minibüse geri döndü. Onun ardından Özgöncü'nün yanına gelen kimliği belirsiz diğer şüpheli yaşlı adamın elindeki telefonu alarak minibüse bindi. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından 75 yaşındaki Metin Özgöncü fenalaştı.

FELÇ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Metin Özgöncü'nün felç geçirdiği belirlendi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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