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  4. Fatih'te korkutan yangın! Herkes pencereye koştu

Fatih'te korkutan yangın! Herkes pencereye koştu

03.03.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Fatih'te korkutan yangın! Herkes pencereye koştu

Fatih'te 4 katlı binanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bina sakinleri dumandan etkilenmemek için pencerede ekiplerin çalışmasının bitmesini bekledi.

Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın kömürlüğünde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Binadan çıkan dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri dumandan etkilenmemek için pencerelere çıktı. Ekipler kömürlükteki yangını kısa sürede söndürdü.

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Binadan çıkan dumanları gören esnaf Veysel Ertürk, "Yan tarafta biz esnafız. Burada bir bağrışma oldu, çocukların koştuklarını gördüm. Hemen buraya geldim. Galiba şahsın biri kömürlüğe sigara atmış. Kömürlük tutuşmuş bacaya kadar çıkmış. İtfaiyeye haber verdik hemen müdahale ettiler. Aşağıdaki kömürlükten dolayı çıktı yangın." diye konuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Fatih
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