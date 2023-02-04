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  4. Fatih’te korkutan yangın! Restoranın bacasından çıkan alevler iş hanını sardı

Fatih’te korkutan yangın! Restoranın bacasından çıkan alevler iş hanını sardı

04.02.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir restoranın baca kısmından sıçrayan alevler, iş hanını sardı. İtfaiye alevlere güçlükle müdahale ederken, yangında maddi hasar meydana geldi.

Fatih’te korkutan yangın! Restoranın bacasından çıkan alevler iş hanını sardı

Cağaloğlu Mahallesi Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Caddesi üzerindeki 5 katlı iş hanında saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, iş hanının zemin katında bulunan restoranın bacasından sıçrayan alevler, kısa sürede iş hanını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hanı saran alevlere güçlükle müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından söndürüldü. İş hanında büyük çapta maddi hasar oluştu.

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"İHMALDEN YANGIN ÇIKTI"

Çevre sakini Rıdvan Komi, "İlk başta üst tarafta ufak dumanlar çıkmaya başladı. Biz yangının başladığını anladık ve yetkililere haber verdik. Birden bacadan alev almaya başladı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Muhtemelen ihmalden yangın çıktı. Yaralanan olmadı. Herkes alev almadan tahliye edilmişti" dedi.(DHA)

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yangın Fatih

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