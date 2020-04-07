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  4. Fatih'te kumar oynatılan kahvehaneye baskın!

Fatih'te kumar oynatılan kahvehaneye baskın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu ve içerisinde kumar oynatıldığını belirleyen polis, işyeri sahibi hakkında işlem yaparken, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye biner lira para cezası kesti.

Fatih'te kumar oynatılan kahvehaneye baskın!

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Fatih Karagümrük Mahallesi Muhtar Yektan Sokaktaki bir kahvehanenin tedbirlere uymayarak açık olduğunu ve kumar oynatıldığını belirleyen emniyet ekipleri harekete geçti.

5 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Kahvehaneye cumartesi günü saat 18.30 sıralarında baskın düzenleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin kumar oynadığını ve masanın üzerinde 400 lira para bulunduğu belirledi. Kahvehane sahibi Cafer K. , hakkında "kumar oynamaya yer ve imkân sağlamak" suçundan işlem yapılırken, kahvehanedeki 5 kişiye ise biner lira para cezası kesildi. Kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.

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Kaynak: DHA

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