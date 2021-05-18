Fatih'te kumaş yüklü kamyonun devrildiği kaza kamerada

Olay Fatih, Kemal Paşa Mahallesi, Ordu Caddesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Arif Kaya yönetimindeki kumaş yüklü kamyon, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp tramvay yoluna devrildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

KAMYONU KALDIRMA ÇALIŞMASI 3 SAAT SÜRDÜ

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek kamyonda incelemede bulundu. Devrilen kamyonun kasasında bulunan kumaş yüklü çuvallar olay yerine gelen başka bir kamyona taşındı. Devrilen kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyonu kaldırma çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü.

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hızla gelen kamyon, refüjdeki demir bariyerleri parçalayarak karşı yola devriliyor.

(DHA)

