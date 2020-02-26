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  4. Fatih'te linç girişimi! Elinde sopa, yarı çıplak bir şekilde kadına saldırdı

Fatih'te linç girişimi! Elinde sopa, yarı çıplak bir şekilde kadına saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 11:57 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te eli sopalı yarı çıplak bir kişi, yolda yürüyen kadının önce üzerine yürüdü sonra tekmeler savurdu. Durumu farkeden çevredekiler saldırganı feci şekilde dövdü.

Fatih'te güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiği cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Çevreye tehditler savuran yarı çıplak bir kişi elinde sopayla yolda yürüyen bir kadına saldırdı. Kadının önce üzerine yürüyen saldırgan daha sonra tekmeler savurdu, sopayla kadına vurmaya çalıştı. Ne olduğunu anlamayan kadın kaçmaya başladı.

SALDIRGAN FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

Olayı gören çevredekiler saldırgana müdahale etti. Önce bir taksi şoförü geldi, ardından bir kaç kişi daha geldi. Saldırgana feci şekilde dövüldü. Saldırganı araya girenler kurtardı. Dayak yiyen saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Fatih kadına saldırı

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