HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih'te namazdan çıkan cemaate bıçaklı saldırı! Önce cebindeki paraları yırttı sonra dehşet saçtı!

Fatih'te namazdan çıkan cemaate bıçaklı saldırı! Önce cebindeki paraları yırttı sonra dehşet saçtı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.01.2025 18:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te bir şahıs elindeki bıçakla namazdan çıkanlara saldırdı. Saldırıda iki kişi yaralandı. Bıçakla kendine de zarar veren şüpheli de gözaltına alındı.

Fatih'te namazdan çıkan cemaate bıçaklı saldırı! Önce cebindeki paraları yırttı sonra dehşet saçtı!

Fatih'te cami avlusuna gelen şüpheli elindeki bıçakla namazdan çıkan cemaattekilere saldırdı. Saldırıda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçakla kendine de zarar veren şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı.

QcjTrL8SRs9cRECcQRloUKU47yS4S0YQ

Olay öğle namazı sonrasında Mesih Paşa Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki Bodrum Mesih Paşa Camii avlusunda meydana geldi. Madde etkisinde olduğu iddia edilen şüpheli, cebinde bulunan paraları çıkartarak yırtmaya başladı. Olayı gören çevredekiler, şüpheliye engel olmaya çalıştı. Olay sonrasında öğle ezanının okunması üzerine cemaat namaza girdi. Şüpheli şahıs ise cami avlusunda beklemeye devam etti.

gRcUJqUN9mf6TIwwxaOQZKsv4ipS7qy2

Namaz sonrasında cemaat dağıldığı sırada yanındaki bıçağı çıkaran şüpheli, kalabalığa rastgele saldırdı. Çevredekiler şüpheliyi engellerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde cemaatten 2 kişinin hafif yaralandığı, şüphelinin bıçakla kendisine de zarar verdiği anlaşıldı. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Elindeki bıçağı bırakmamak için direnen şüpheli, polis ekiplerinin çabası ile ikna edildi. Yaralanan şüpheli tedavisi için hastaneye götürüldükten sonra gözaltına alındı.

'ÜSTÜME GELME SENİ DE BIÇAKLAYACAĞIM’ DEDİ, BEN KAÇTIM'

Olayı anlatan cami görevlisi Mehmet Demir, "Sabah 10.30'da geldiğimde çantalı bir adam buradaydı. Gayet sakindi, bir şey yapmıyordu. Bir anda paralarını yırtmış. Hoca, 'Mehmet gel, bu paraları al. Toplayıp, çöpe at' diye çağırdı. Ben toplamaya başladığımda biri 200’lük banknotları toplayıp götürmüştü. Sonrasında ezan okundu. Cemaatle namazımızı kıldık, dışarıya çıktık. 3-5 kişi kalmıştı. Sonra bıçağı çıkarıp, 'Ben kendimi de vuracağım. Milleti de bıçaklayacağım, üstüme gelme seni de bıçaklayacağım’ dedi. Ben kaçtım. Emniyeti, polisi hocayı aradım. Polisler geldi adamı götürdüler" şeklinde konuştu. (DHA)

cLDJQhtkog9s0g_n4xfe76hGdC1XZpYK

Anahtar Kelimeler:
Fatih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bolu'daki otelin ortağından tepki çeken açıklama! Paylaşım yaptı hesabını kapattı!

Bolu'daki otelin ortağından tepki çeken açıklama! Paylaşım yaptı hesabını kapattı!

Otel yangınında ölen Dilara defnedildi! Acılı ailesinin feryatlarına yürek dayanmadı

Otel yangınında ölen Dilara defnedildi! Acılı ailesinin feryatlarına yürek dayanmadı

Erdoğan Bolu'da taziye ziyaretine katıldı

Erdoğan Bolu'da taziye ziyaretine katıldı

18 bin TL'lik kirayı düşük bulan ev sahibi dava açtı! Mahkemeden karar

18 bin TL'lik kirayı düşük bulan ev sahibi dava açtı! Mahkemeden karar

Yangın faciasında iki gözaltı daha:

Yangın faciasında iki gözaltı daha:

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.