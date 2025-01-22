Fatih'te namazdan çıkan cemaate bıçaklı saldırı! Önce cebindeki paraları yırttı sonra dehşet saçtı!

Fatih'te cami avlusuna gelen şüpheli elindeki bıçakla namazdan çıkan cemaattekilere saldırdı. Saldırıda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçakla kendine de zarar veren şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay öğle namazı sonrasında Mesih Paşa Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki Bodrum Mesih Paşa Camii avlusunda meydana geldi. Madde etkisinde olduğu iddia edilen şüpheli, cebinde bulunan paraları çıkartarak yırtmaya başladı. Olayı gören çevredekiler, şüpheliye engel olmaya çalıştı. Olay sonrasında öğle ezanının okunması üzerine cemaat namaza girdi. Şüpheli şahıs ise cami avlusunda beklemeye devam etti.

Namaz sonrasında cemaat dağıldığı sırada yanındaki bıçağı çıkaran şüpheli, kalabalığa rastgele saldırdı. Çevredekiler şüpheliyi engellerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde cemaatten 2 kişinin hafif yaralandığı, şüphelinin bıçakla kendisine de zarar verdiği anlaşıldı. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Elindeki bıçağı bırakmamak için direnen şüpheli, polis ekiplerinin çabası ile ikna edildi. Yaralanan şüpheli tedavisi için hastaneye götürüldükten sonra gözaltına alındı.

'ÜSTÜME GELME SENİ DE BIÇAKLAYACAĞIM’ DEDİ, BEN KAÇTIM'

Olayı anlatan cami görevlisi Mehmet Demir, "Sabah 10.30'da geldiğimde çantalı bir adam buradaydı. Gayet sakindi, bir şey yapmıyordu. Bir anda paralarını yırtmış. Hoca, 'Mehmet gel, bu paraları al. Toplayıp, çöpe at' diye çağırdı. Ben toplamaya başladığımda biri 200’lük banknotları toplayıp götürmüştü. Sonrasında ezan okundu. Cemaatle namazımızı kıldık, dışarıya çıktık. 3-5 kişi kalmıştı. Sonra bıçağı çıkarıp, 'Ben kendimi de vuracağım. Milleti de bıçaklayacağım, üstüme gelme seni de bıçaklayacağım’ dedi. Ben kaçtım. Emniyeti, polisi hocayı aradım. Polisler geldi adamı götürdüler" şeklinde konuştu. (DHA)