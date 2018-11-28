Fatih'te polis ceza kesince çığlık atan kadın sürücünün akademisyen olduğu ortaya çıktı!

Fatih Ayvansaray Caddesi üzerinde geçtiğimiz 1 Kasım Perşembe günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil ile seyir halinde cep telefonu ile konuşan kadını durdurmuştu. Kendisine “seyir halinde telefon ile konuşmak”, “emniyet kemeri takmamak” ve “muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkma” suçlarından 578 lira idari para cezası kesilen kadın sürücü, memurlara çığlık atarak tepki göstermiş, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

AKADEMİSYEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay günü memurlara çığlık atarak yeri göğü inleten sürücünün özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Dr. Ö.A.T. olduğu ortaya çıktı. Kadının kendisine kesilen cezaları engellemek için çığlık attığı öğrenildi. (İHA)

