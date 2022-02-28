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  4. Fatih’te polisin durdurmak istediği motosikletli sürücü böyle kaçtı

Fatih’te polisin durdurmak istediği motosikletli sürücü böyle kaçtı

28.02.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te dün akşam saatlerinde trafik polisi tarafından durdurulmak istenen motosikletli sürücü, durmayarak kaçtı. Polis ekibinin kaçan motosikletliyi yakalamaya çalıştığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan kırmızı ışıkta trafik kontrolü yapan polis, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli bir şahsı kontrol için yol kenarına almak istedi. O esnada yolun sağına geçer gibi yapan motosikletli ani bir manevrayla hızla uzaklaştı. Trafik polisinin yakalamaya çalıştığı şahıs daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Fatih
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