Fatih'te şaşkına çeviren görüntü: Altı tarih üstü ötel

Tarihi surun Cankurtaran Mahallesi'ndeki uzantısı ve sura bağlı tarihi çeşmenin üstünde otel bulunuyor. Surun ve çeşmenin üzerinde yıllardır 5 katlı otel var. Üzerinde ciddi tahribatların göze çarptığı surun taşlarının arası açılmış ve çeşmenin de musluğu çıkartılıp bazı bölümleri tahrip edilmiş durumda.

'ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM'



Cankurtaran Mahallesi'nin muhtarı Nevin Taş, "Doğma büyüme buralıyım, daha önceleri daha güzeldi. İnsanlar sularından yararlanıyordu. Tarihe büyük bir zararı var. Çeşmemiz ne vaziyette görün işte, hepsi yok oluyor maalesef. Çeşme çocukluğumdan beri burada aynı şekilde duruyor. Binalar çok önceden vardı, ahşap haldeydi. Sonra el değiştirince bu şekilde dönüştürüldü. Çok tehlikeli bir durum. Taşların araları açılıyor, boşalıyor. Hakikaten şu an çok tehlike yaratıyor" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ YAPILAR HEP BÖYLE KAYBOLUP GİDİYOR'



Mahalle sakinlerinden Mithat Küçük ise, "Osmanlı'dan ve Bizans'tan kalan tarihi eserler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mesela otellerin altında kemer veya çeşme çıkıyor, bir şekilde kapatılıyor. Kimisi açıkta kalıyor, görmüş olduğunuz gibi üzerine bina yapılarak istismara uğruyor. Yetkililere sesleniyorum, bunlara bir eğilim gösterilirse biz semt sakinleri olarak çok memnun oluruz. Tarihi yapılar hep böyle kaybolup gidiyor. Yetkililerin ilgilenmesini, yapı sahiplerinin de ecdatlarımıza sahip çıkmasını istiyoruz. İnşaatlar daha dikkatli olmalı ve böyle tarihi değerlere özen gösterilmeli. İnsan ecdadının yaşamasını ister" dedi.